Российские учёные определят стойкость к кислородному голоданию по молекулам в крови

Учёные провели опыты на крысах с разной устойчивостью к гипоксии. Выяснилось, что чем ниже уровень двух микро-РНК (rno-miR-155-3p и rno-miR-210-3p) в крови при нехватке кислорода, тем хуже организм переносит недостаток воздуха. Эти молекулы можно измерять простым анализом крови, без опасных экспериментов в барокамере.

Кроме того, активность этих же РНК в течение месяца после нагрузки предсказывает склонность к воспалениям. Так что по одному анализу врачи смогут оценить и текущую выносливость, и долгосрочные риски. Метод уже готов к созданию простой тест-системы. Он пригодится не только при отборе в спецслужбы, но и в обычной медицине — для выявления пациентов, которым гипоксия особенно опасна (например, при операциях).

«На практике наше открытие позволит создать простую тест-систему — с её помощью врачи смогут заранее выявлять людей, для которых гипоксия будет особенно опасна. Кроме того, такие маркеры будут полезны при отборе специалистов в сферах авиации и космонавтики, где важна хорошая переносимость недостатка кислорода», - рассказала научный сотрудник НИИ морфологии человека РЦНХ Мария Кириллова.