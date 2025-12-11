Российские учёные открыли молекулу липополисахарида, защищающую от сепсиса

Исследование показало, что в отличие от липополисахарида из кишечной палочки, вызывающего сильное воспаление, ЛОС из морских бактерий оказывают минимальное влияние на активацию иммунной системы. Более того, он может нейтрализовать вредное воздействие патогенных молекул, снижая выработку провоспалительных цитокинов и ингибируя активацию каспазы-4 — ключевых белков, связанных с сепсисом.

Липидный компонент молекулы ЛОС содержит меньше жирных кислот, чем у патогенных бактерий. Это структурное различие позволяет ЛОС связываться с иммунными рецепторами, не вызывая чрезмерного воспаления, тем самым замедляя иммунный ответ.

В институте подчеркнули, что это открытие может проложить путь к разработке новых противовоспалительных препаратов, особенно для лечения состояний, которые характеризуются сверхактивной реакцией на бактериальные токсины, таких как септический шок.

