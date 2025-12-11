В России
Опубликовано 11 декабря 2025, 14:37
1 мин.

Российские учёные открыли молекулу липополисахарида, защищающую от сепсиса

Выделили из морской бактерии
Исследователи из Тихоокеанского института биологической химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) идентифицировали молекулу липополисахарида, известную как ЛОС, полученную из морской бактерии Kangiella japonica. Как сообщает пресс-служба института, эта молекула обладает иммуномодулирующими свойствами и потенциально способна защитить клетки человека от сепсиса.
Исследование показало, что в отличие от липополисахарида из кишечной палочки, вызывающего сильное воспаление, ЛОС из морских бактерий оказывают минимальное влияние на активацию иммунной системы. Более того, он может нейтрализовать вредное воздействие патогенных молекул, снижая выработку провоспалительных цитокинов и ингибируя активацию каспазы-4 — ключевых белков, связанных с сепсисом.

Липидный компонент молекулы ЛОС содержит меньше жирных кислот, чем у патогенных бактерий. Это структурное различие позволяет ЛОС связываться с иммунными рецепторами, не вызывая чрезмерного воспаления, тем самым замедляя иммунный ответ.

В институте подчеркнули, что это открытие может проложить путь к разработке новых противовоспалительных препаратов, особенно для лечения состояний, которые характеризуются сверхактивной реакцией на бактериальные токсины, таких как септический шок.

«В отличие от классического липополисахарида кишечной палочки, который вызывает сильную воспалительную реакцию, ЛОС морской бактерии практически не активирует иммунный ответ. Более того, он способен блокировать вредное действие патогенной молекулы, уменьшая выработку провоспалительных цитокинов и подавляя активацию каспазы-4 — ключевых белков, связанных с развитием сепсиса», — сказано в сообщении пресс-службы института.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
