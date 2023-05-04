Российские учёные открыли способ заживлять кости... холодом

Сейчас криотерапия — воздействие холодом — широко используется в хирургии (к примеру, при борьбе с раком), физиотерапии и консервации. Охлаждение препятствует формированию отека и уменьшает боль, так как изменение температуры влияет на нервные клетки, уменьшает воспаление и увеличивает потенциал местного иммунитета. Однако практичных способов лечить подобным методом кости пока нет.

Исследователи из МГТУ им Н.Э. Баумана, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова и Сеченовского университета просверлили в костях задних лап 12 крыс отверстия диаметром в два миллиметра. Затем модельных животных начали лечили при помощи криотерапии — охлаждая кожу в месте травмы прибором «Холод-01», применяемым в физиотерапии и косметологии. Одну группу крыс лечили два раза в неделю, другую — один.

Через шесть недель две группы сравнили. Выяснилось, что быстрее всего заживление происходило у той группы, к которой чаще применялась криотерапия. При этом криотерапия влияла и на конечности, которые не лечили — динамика восстановления кости была значительно лучше, чем в контрольной группе (у таких крыс лапы не охлаждали). По мнению ученых, изложенном в статье в Journal of Thermal Biology, это вызвано тем, что воздействие холодом влияет не только на костные клетки и сосуды в месте дефекта, но и на иммунные клетки в окружающих тканях и в организме в целом.

В то же время исследователи предупреждают: пока нет оснований говорить о том, что при криотерапии переломы и у людей будут срастаться быстрее. Толщина мягких тканей у человека отлична от крысиных, а использованный прибор, скорее всего, потребует изменений для использования на людях. Доклинические исследования продолжатся, заверяют специалисты.