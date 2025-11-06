Российские учёные открыли в почве хищный микроорганизм, обычно живущий в воде

Родельфиды тесно связаны с растениями и водорослями и впервые были выделены в отдельную группу в 2019 году. Rhodelphis edaphicus быстро уничтожает другие одноклеточные организмы, но не представляет угрозы для человека или сельского хозяйства из-за низких концентраций и непатогенной природы. При этом учёные отнесли микроорганизм к хищникам высокого ранга.

Младший научный сотрудник лаборатории AquaBioSafe ТюмГУ Артём Беляев отметил, что родельфиды широко распространены в природе, и подобные виды встречаются в океанах по всему миру. Они регулируют микробные сообщества, способствуя здоровью почвы и росту растений, уничтожая патогенные микроорганизмы. Это открытие может привести к разработке биологических методов защиты почвы.

В исследовании использовались методы культивирования, микроскопии, метабаркодирования и биоинформатики, а также секвенирование ДНК-маркера для подтверждения положения нового вида на эволюционном древе и добавления его в глобальную базу данных родственников родельфид.

«Хотя этот организм — факультативный хищник, потребляющий широкий спектр жертв, он не является патогеном, встречается в низких концентрациях и не представляет угрозы людям или сельскому хозяйству», — отметил Беляев.