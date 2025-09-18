Российские учёные побили мировой рекорд в квантовых вычислениях

Рекорд был достигнут в рамках Квантового проекта усилиями Физического института имени П. Н. Лебедева РАН и Российского квантового центра. Работа включала команду специалистов под руководством академика Николая Колачевского и научного руководителя группы «Квантовые информационные технологии» Алексея Федорова.

Использование кудитов позволяет проводить многокубитные операции, которые ранее считались слишком сложными и ресурсозатратными. Метод можно применять не только на ионных квантовых компьютерах, но и на других платформах, что делает его универсальным для всей индустрии.

В долгосрочной перспективе российские ученые планируют совершенствовать 50-кубитные квантовые компьютеры на ионах иттербия.