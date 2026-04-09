Российские учёные повысили растворимость белка из семян перца в 1,5 раза

ТАСС со ссылкой на учёного из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Диану Тазеддинову сообщает, что семена перца содержат до 25% белка, но старые методы — химия и высокая температура — разрушали полезные свойства. Новый метод заключается в измельчении сырья на огромной скорости (порядка 15 000 оборотов в минуту) и в последующей обработке ультразвуком в течение 10–15 минут. В итоге растворимость белка выросла с 49% до 77%, а перевариваемость — с 80% до 88%.

По словам Тазеддиновой, такой белок можно использовать для спортивного питания, растительных заменителей мяса и молока, а также как природный консервант. Технология уже опробована в лаборатории и готова к масштабированию.

«Мы с коллегами в составе международного коллектива учёных из Китая, Пакистана, Саудовской Аравии и Франции предложили новую технологию извлечения полезного растительного белка из семян красного перца (Capsicum annuum). Она повышает уровень растворимости белка с 49,4% до 76,9%, то есть больше чем в 1,5 раза. Также уровень перевариваемости белка в лабораторных условиях in vitro увеличивается с 80,1% до 87,9%. Это значит, что организм человека сможет получить больше необходимых ему аминокислот», — отметила эксперт.