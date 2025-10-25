Российские учёные предложили делать экспресс-исследования грунтов во время бурения

В процессе бурения керны непрерывно передаются на поверхность. Это значительно упрощает и удешевляет процесс, так как инженерам не нужно ждать результатов лабораторных анализов. Новый метод находит применение в различных областях, включая разведку нефти и газа, добычу угля и экологические исследования.

Для проверки своей разработки учёные проводят лабораторные эксперименты, используя метровый образец почвы в специальной трубе, в которой конструкция с двумя тороидальными катушкиами устанавливается вокруг Керна. С помощью компьютерного моделирования учёные определяют оптимальные настройки для катушек.

Принцип работы заключается в создании электромагнитного сигнала одной катушкой и его последующем измерении другой. Полученные данные быстро анализируются с помощью специального ПО.

«Новый способ позволяет определять электрофизические характеристики пород прямо в процессе бурения с использованием специальных устройств — тороидальных катушек. Это элемент электрической цепи, похожий на бублик, вокруг которого плотно обмотана тонкая проволока. Тороидальные катушки используют для генерации и измерения составляющих электромагнитного поля. Обычно такая катушка сделана из специального материала — железа или феррита, который усиливает полезный сигнал. Способ отличается от традиционных подходов своей простотой реализации и быстротой анализа», — рассказал старший научный сотрудник ИНГГ СО РАН кандидат технических наук Игорь Владиславович Михайлов.