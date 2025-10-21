Российские учёные предложили стерилизовать «умные» имплантаты бета-излучением

Учёные отметили, что высокие дозы радиации не повреждают покрытия, сохраняя их терапевтические свойства на протяжении шести месяцев. Этот прорыв решает давнюю проблему дезинфекции медицинских устройств.

Современные имплантаты ускоряют регенерацию тканей, заменяют повреждённые органы и повышают выживаемость пациентов. Однако они эти мироустройства становятся источником инфекций, требуя новых решений. Ученые разрабатывают «умные» имплантаты с биосовместимыми покрытиями и лекарственными средствами для решения этой проблемы.

Традиционные методы стерилизации, такие как автоклавирование, повреждают покрытия и лекарства на имплантатах. Исследовательская группа предложила использовать электронный луч для стерилизации. Анализ показал, что состав лекарств не изменился после облучения, а полимерное покрытие, хоть и деградировало незначительно, сохранило структурную целостность.

Эксперименты подтвердили, что имплантаты, облучённые путём электронного пучка, стерильны и сохраняют антимикробные свойства. Руководитель проекта кандидат технических наук, научный сотрудник лаборатории физики наноструктурных биокомпозитов Института физики прочности и материаловедения СО РАН Екатерина Комарова отметила, что это открытие открывает путь к их клиническому применению. Будущие исследования включают доклинические испытания на мышах, чтобы изучить стимуляцию регенерации костной ткани.

«Наши результаты демонстрируют, что стерилизация электронным пучком — это эффективный и безопасный метод обеззараживания сложных имплантатов и систем доставки лекарств. Этот метод не нарушает структуру и химическую стабильность покрытий, гарантирует их стерильность и сохранность лекарственных свойств в течение длительного времени, что открывает путь для их клинического применения. В дальнейшем мы планируем провести доклинические испытания разработанных умных имплантатов, подверженных электронно-лучевой стерилизации, на лабораторных мышах и изучить динамику роста костной ткани в тесте эктопического костеобразования — биомедицинском тесте, который показывает, насколько материал стимулирует образование костной ткани», — рассказала Екатерина Комарова.