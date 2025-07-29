Российские учёные разработали метод распознавания лжи с точностью 92%

В отличие от зарубежных решений, которые часто базируются на анализе телешоу с постановочными эмоциями, российские исследователи работали с видеозаписями реальных людей. В эксперименте приняли участие 20 человек, представивших более трёх с половиной часов записей с правдивыми и ложными высказываниями.

Алгоритм объединяет более десяти методов, оценивая такие параметры, как количество деталей в рассказе, наличие пауз, интонацию и движения мышц лица. Эта совокупность факторов повышает достоверность результатов, позволяя оценивать ложь на разных уровнях коммуникации.

Наибольший вклад в точность диагностики, по словам исследователей, вносят смысловые особенности речи, активность мимики и структура рассказа. Создатели считают, что комплексный анализ позволяет достичь более надёжных результатов, чем односторонние подходы.

В будущем команда планирует разработать программно-аппаратную систему, которая будет автоматически определять признаки неискренности на основе машинного обучения.