Российские учёные разработали сканер ям, работающий в реальном времени

Как отмечает ТАСС, сегодня дорожные дефекты проверяют вручную или с помощью дорогих автомобилей с лазерными сканерами. Новый прототип дешевле аналогов и объединяет такие датчики, как лазерный дальномер, GPS, временная синхронизация. Устройство масштабируется для коммунального транспорта, такси и автобусов.

«Эксперименты показали, что система в определённых режимах детектирует изменения дорожной поверхности с точностью до одного сантиметра и определяет местоположение дефекта с точностью около 2–2,5 метров. Этого достаточно для практических задач дорожного обслуживания, поэтому городу не нужно будет тратиться на службу поиска дефектов дорог, которая сейчас вручную замеряет ямы и ухабы», — отмечает пресс-служба ЧГУ.