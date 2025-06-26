Российские учёные создадут мощную плазменную печь для титана

Титан широко применяется в авиастроении — из него изготавливают элементы фюзеляжа, крылья и детали двигателей. Современные российские печи имеют мощность лишь в сотни киловатт, что ограничивает эффективность переработки. Новая разработка увеличит выход продукта с 70% до 95% при одновременном снижении энергопотребления на 50%.

Ключевыми особенностями технологии станут графитовые электроды и модифицированная конструкция, позволяющая регулировать угол наклона для оптимальной обработки руды. Это также уменьшит расход газа в ходе производства.

По расчётам учёных, внедрение установки сократит себестоимость производства титана в 2−3 раза. Это сделает освоение месторождений более выгодным и повысит инвестиционную привлекательность отрасли.