Российские учёные создадут мощную плазменную печь для титана

Опубликовано 26 июня 2025, 23:091 мин.
Российские учёные создадут мощную плазменную печь для титанаТехнология сократит затраты на производство втрое
Специалисты Института теплофизики СО РАН разрабатывают промышленную плазменную печь для переработки титановых руд. Как сообщил директор института Дмитрий Маркович, новая установка мощностью 5 МВт начнёт работу к 2030 году и позволит значительно удешевить производство стратегически важного металла.
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Титан широко применяется в авиастроении — из него изготавливают элементы фюзеляжа, крылья и детали двигателей. Современные российские печи имеют мощность лишь в сотни киловатт, что ограничивает эффективность переработки. Новая разработка увеличит выход продукта с 70% до 95% при одновременном снижении энергопотребления на 50%.
Ключевыми особенностями технологии станут графитовые электроды и модифицированная конструкция, позволяющая регулировать угол наклона для оптимальной обработки руды. Это также уменьшит расход газа в ходе производства.
По расчётам учёных, внедрение установки сократит себестоимость производства титана в 2−3 раза. Это сделает освоение месторождений более выгодным и повысит инвестиционную привлекательность отрасли.