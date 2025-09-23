Российские учёные создали алгоритм для борьбы с криптомошенниками

Алгоритм анализирует широкий набор параметров, включая поведенческие особенности пользователей и сетевые связи между кошельками. Такой метод помогает обнаруживать даже скрытые группы сибил-аккаунтов, которые трудно выявить стандартными способами. Эти аккаунты обычно создаются одним человеком для многократного получения бонусов в рамках эйрдропов — рекламных акций, при которых новые криптопроекты бесплатно раздают токены.

Большое количество сибил-кошельков способно искажать статистику, снижать доверие к проектам и провоцировать падение курса цифровых активов. Разработанный алгоритм позволяет эффективнее бороться с такими мошенническими действиями, выявляя сложные схемы взаимодействия.

Решение уже прошло практическую проверку. В рамках открытого конкурса, организованного проектом Layer Zero, оно помогло выявить масштабные махинации и предотвратить несправедливые выплаты на сумму 10,2 млн долларов.