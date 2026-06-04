Российские учёные создали биочернила для 3D-печати мяса из медуз и рыбы

По словам старшего научного сотрудника НОЦ «Промышленные биотехнологии» БФУ Юлии Куликовой, традиционный коллаген из сельскохозяйственных животных несёт риски передачи заболеваний, например, ящура или сибирской язвы, и различные социальные ограничения. Морской аналог лишён этих недостатков: тесты показали его полную безопасность для человеческих клеток и отсутствие токсического эффекта.

Новая технология решает сразу две глобальные проблемы. Во-первых, она позволяет создавать белковые продукты без нагрузки на пастбищные ресурсы и климат планеты. Во-вторых, благодаря высокой биосовместимости эти же биочернила могут быть адаптированы для 3D-печати искусственных органов и костных имплантатов.

Также разработчики отмечают, что технология уже готова к промышленным испытаниям.

«Из-за роста численности населения на планете вполне вероятно, что мы перейдём на "напечатанные бифштексы", которые позволят восполнить недостаток белковой пищи – ведь пастбищные ресурсы на всех континентах ограничены, и натуральное коровье мясо дорого обходится климату и окружающей среде нашей планеты», – объяснила Куликова.