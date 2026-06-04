В России
Опубликовано 04 июня 2026, 14:10
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Российские учёные создали биочернила для 3D-печати мяса из медуз и рыбы

Безопасная альтернатива животному белку
Исследователи Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта совместно с коллегами из Пермского политехнического университета разработали новую рецептуру биочернил для 3D-печати искусственного мяса. В качестве основы использован морской коллаген, выделенный из ушастых аурелий (Aurelia aurita) и кожи судака обыкновенного (Sander lucioperca).
Российские учёные создали биочернила для 3D-печати мяса из медуз и рыбы

© Ferra.ru

По словам старшего научного сотрудника НОЦ «Промышленные биотехнологии» БФУ Юлии Куликовой, традиционный коллаген из сельскохозяйственных животных несёт риски передачи заболеваний, например, ящура или сибирской язвы, и различные социальные ограничения. Морской аналог лишён этих недостатков: тесты показали его полную безопасность для человеческих клеток и отсутствие токсического эффекта.

Новая технология решает сразу две глобальные проблемы. Во-первых, она позволяет создавать белковые продукты без нагрузки на пастбищные ресурсы и климат планеты. Во-вторых, благодаря высокой биосовместимости эти же биочернила могут быть адаптированы для 3D-печати искусственных органов и костных имплантатов.

Также разработчики отмечают, что технология уже готова к промышленным испытаниям.

«Из-за роста численности населения на планете вполне вероятно, что мы перейдём на "напечатанные бифштексы", которые позволят восполнить недостаток белковой пищи – ведь пастбищные ресурсы на всех континентах ограничены, и натуральное коровье мясо дорого обходится климату и окружающей среде нашей планеты», – объяснила Куликова.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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