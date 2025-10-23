Российские учёные создали бюджетное устройство для измерения и контроля влажности

По информации РИА Новости, контроль уровня влажности крайне важен, так как избыток влаги способствует росту микробов, коррозии оборудования и раздражению слизистых оболочек, а сухой воздух увеличивает риск возгорания. Современные датчики часто стоят дорого, требуют редких материалов или имеют ограниченные возможности.

Датчик ЮФУ, изготовленный из медьсодержащего нанокомпозита, точно измеряет влажность в диапазоне от 0% до 100%. Устройство отличается экономичностью и универсальностью, а его производство основано на стандартных методах синтеза и контролируемом термолизе.

Прибор оперативно реагирует на изменения окружающей среды и быстро восстанавливается после измерений, сохраняя высокую производительность на протяжении длительного времени. Учёные планируют продолжить разработку новых материалов для мониторинга воздуха и окружающей среды при поддержке Российского научного фонда.

«Для получения материала активного слоя используют обычные приёмы синтеза материалов, не требующие дефицитных и дорогостоящих приборов. На конечном этапе используется термолиз полученных соединений в контролируемых условиях, который достаточно хорошо известен, и техника его разработана до мельчайших деталей, в том числе и нами», — сказано в сообщении пресс-службы ВУЗа.