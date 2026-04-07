Российские учёные создали ферментную добавку для удаления 99% бактерий с овощей

По словам заведующего кафедрой генетики Высшей школы биологии Института фундаментальной медицины и биологии Айрата Каюмова, новая разработка повышает очистку в 100 раз для одних видов бактерий и до 20 раз для других. Наиболее впечатляющие результаты получили на свежих продуктах: салате, огурцах, сельдерее и яблоках. Для золотистого стафилококка и энтерококка эффективность выросла в 100 раз, для грамотрицательных бактерий — до 20 раз. Методику подтвердили двумя независимыми способами: подсчётом колоний и количественной ПЦР.

Отмечается, что идея имеет природные аналоги: подобные ферменты есть в ананасе (бромелаин), папайе (папаин) и инжире (фицин). Российские исследователи уже подали патентную заявку на изобретение. Теперь остаётся внедрить разработку в производство — это поможет снизить риск кишечных инфекций от немытых или плохо вымытых овощей и фруктов.

«Для человека риск заключается при употреблении в пищу овощей, которые контактируют с землёй. Вместе с частичками почвы и остатками органических удобрений на поверхность овощей могут попадать болезнетворные бактерии. Мытьё водой, конечно, смывает часть бактерий, но не полностью», — отметил учёный.