В России
Опубликовано 11 июня 2026, 12:35
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Российские учёные создали панель, снижающую шум на 30% без утяжеления

Тонкие резонаторы «запирают» звук внутри конструкции
Специалисты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) и Института проблем машиностроения РАН разработали стальную панель толщиной 1 см с сеткой миниатюрных резонаторов. Резонаторы колеблются в противофазе со звуком, поглощая его энергию. Уровень шума снижается на 30%, при том что для аналогичного эффекта классическими методами панель пришлось бы делать тяжелее в 5–10 раз.
Российские учёные создали панель, снижающую шум на 30% без утяжеления

© Ferra.ru

Новинка представляет собой гипсоволокнистую основу с закреплёнными на ней тяжёлыми резонаторами. Математическая модель позволяет настраивать геометрию резонаторов и жёсткость подвеса под конкретный тип шума: гул авиадвигателя, работу вентиляции или промышленного оборудования.

Панели можно использовать в строительстве, на транспорте и в промышленности. Работа выполнена в рамках стратегического проекта «Малоэтажная Россия» программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодёжь и дети»). Разработка уже прошла лабораторные испытания и готова к внедрению.

«Разработанная авторами конструкция представляет собой тонкую и лёгкую стальную панель толщиной всего 1 см, на которой закреплена периодическая сетка из миниатюрных тяжёлых резонаторов на упругой гипсоволокнистой основе. При падении звуковой волны резонаторы начинают колебаться в противофазе со звуком, буквально "запирая" и поглощая его энергию внутри структуры», — сказано сообщении Минобрнауки.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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