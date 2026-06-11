Российские учёные создали панель, снижающую шум на 30% без утяжеления

Новинка представляет собой гипсоволокнистую основу с закреплёнными на ней тяжёлыми резонаторами. Математическая модель позволяет настраивать геометрию резонаторов и жёсткость подвеса под конкретный тип шума: гул авиадвигателя, работу вентиляции или промышленного оборудования.

Панели можно использовать в строительстве, на транспорте и в промышленности. Работа выполнена в рамках стратегического проекта «Малоэтажная Россия» программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодёжь и дети»). Разработка уже прошла лабораторные испытания и готова к внедрению.

«Разработанная авторами конструкция представляет собой тонкую и лёгкую стальную панель толщиной всего 1 см, на которой закреплена периодическая сетка из миниатюрных тяжёлых резонаторов на упругой гипсоволокнистой основе. При падении звуковой волны резонаторы начинают колебаться в противофазе со звуком, буквально "запирая" и поглощая его энергию внутри структуры», — сказано сообщении Минобрнауки.