Российские учёные создали сорбент, удаляющий 99% меди из воды за 2 часа

Сорбент осаждает медь на своей поверхности в виде нерастворимых соединений. Процесс особенно эффективен в кислой и нейтральной среде, а повышение температуры до 40°C улучшает очистку, что позволяет использовать материал для горячих промышленных стоков в металлургии и химии. Производство требует минимум воды, энергии и химикатов.

Сейчас для удаления меди применяют мембранную фильтрацию или ионные смолы — это дорого, сложно и не всегда эффективно. Превышение норматива меди в сточных водах грозит предприятиям крупными штрафами и вредит экосистемам. В планах учёных — адаптировать сорбент для извлечения ртути, кадмия, свинца и радиоактивных элементов. В исследовании участвовали специалисты ДГУ, ЮФУ, Удмуртского ФИЦ и Университета Лотарингии.

«Медь — один из наиболее токсичных тяжёлых металлов, который широко используют в производстве электрических кабелей и проводов, машиностроении и строительстве. При этом содержание меди в воде может значительно превышать нормативы (1 миллиграмм на литр) из-за недостаточно эффективной очистки воды в промышленных регионах», — сказано в сообщении РНФ.