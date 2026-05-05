Российские учёные создали тест для выявления проблем в работе ИИ-моделей белков

Новый тест заставляет нейросеть не просто предсказывать или достраивать белок, а сохранять точную трёхмерную геометрию без искажений. При этом оценивается не только финальный результат, но и этапы, на которых модель начинает ошибаться. Такой подход позволяет выявить конкретные проблемы в обучении и архитектуре.

Лучше всего с тестом справились модели Genie2, La-Proteina и RFdiffusion, но и они решили меньше половины задач. Разработчики считают, что это открывает путь к ускоренному созданию более совершенных версий нейросетей. Понимание геометрии критически важно для дизайна новых лекарств и белков с заданными свойствами.

«Для оценки возможностей современных генеративных моделей исследователи протестировали десять систем двух типов. Тестирование показало, что существующие бенчмарки лидирующие модели проходят почти полностью, в то время как в рамках созданного теста лучшая модель набирает лишь 40 баллов из 100. Это говорит о серьёзных ограничениях в геометрической точности этих систем», — сказано в сообщении AIRI.