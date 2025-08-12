Российские учёные улучшили токопроводимость пластика

Как сообщает издание Naked Science, результаты работы имеют высокую значимость для разработки инновационных материалов с уникальными физико-химическими характеристиками, которые могут найти применение в различных областях, включая электронику, энергетику и материаловедение. Об этом российские специалисты пишут в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.

Комплекс Ni(Salen) — эталонный представитель металлоорганических соединений, содержащих лиганды саленового типа. Полимеры, полученные на его основе, обладают высокой электропроводностью, термостойкостью, способностью изменять окраску под воздействием электрического тока, селективной каталитической активностью и множеством других важных свойств.

Исследователи выявили ключевые структурные элементы, определяющие свойства исходного комплекса и образующегося полимера. Это открытие позволяет глубже понять механизмы полимеризации Ni (Salen) и открывает перспективы для дальнейших исследований в области химии полимеров.

В перспективе планируется изучить процесс полимеризации Ni (Salen) на поверхности углеродных нанотрубок с целью создания высокоэффективных электродов для литий-ионных аккумуляторов и суперконденсаторов, что может способствовать развитию технологий хранения энергии.