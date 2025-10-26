Российские учёные увидели потенциал существования на Титане органики, схожей с земной

Эти исследования обсуждались на встрече в Москве, в рамках проблематики будущего развития ядерных ракетных двигателей и создания новых материалов для межпланетных полётов.

Ученые заметили, что Титан, который, как ранее считалось, состоит в основном из горных пород и водяного льда, обладает нетипично низкой средней плотностью — порядка 1,8 г/см3. Это наблюдение противоречит существующим моделям, поскольку расчёты показывают, что если бы Титан состоял исключительно из этих веществ, он имел бы большую массу.

Эксперты предполагают, что Титан имеет каменистое ядро, оболочку из водяного льда и обширный подземный океан. Расчёты показывают, что органический компонент — углеродистые соединения, аналогичные земным керогенам, битумам или битуминозным углям, — составляющий от 10 до 28% массы породы, необходим для того, чтобы эта модель была верной.

Органический материал на Титане, возможно, образовался из межзвёздной пыли и льда во время формирования Солнечной системы. Учитывая высокую концентрацию этого материала и наличие жидкой воды, Титан считается одним из наиболее перспективных кандидатов на обнаружение внеземной жизни.

«Численное моделирование показало, что для объяснения наблюдаемых параметров в составе Титана должно присутствовать большое количество лёгкого вещества. Это может быть органика — сложные углеродистые соединения, которые аналогичны земным керогенам, битумам или битуминозным углям», — отметила научный сотрудник лаборатории термодинамики и математического моделирования природных процессов ГЕОХИ РАН Анна Дунаева.