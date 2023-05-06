Российские учёные выяснили, какой изначально была Луна

На начальном этапе существования температура Луны могла достигать 100 °С, выяснили исследователи из лаборатории геохимии углерода им. Э.М. Галимова Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН. Посвященная этому статья опубликована в журнале «Доклады Российской академии наук».

В 2012 году миссия NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) обнаружила на поверхности Луны сеть глубинных разломов. Они возникли на самом раннем этапе существования спутника Земли и не исчезли даже за миллиарды лет бомбардировок лунной поверхности астероидами. Их глубина достигает нижних слоёв коры или даже мантии.

Созданная исследователями из ГЕОХИ модель показала, что для растяжения литосферы Луны и формирования разломов температура её поверхности должна была достигать 100 °С. Нагрев поверхности спутника Земли в первый миллиард лет своего существования был связан с распадом радиоактивных изотопов калия, урана и тория в литосфере молодой Луны, отметили ученые. Через образовавшиеся разломы на протяжении долгого времени на поверхность Луны поднимались летучие органические соединения и вода.