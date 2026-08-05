В России
Опубликовано 05 августа 2026, 16:50
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Российские учёные замедлили рост рака мозга с помощью инфракрасного лазера

Выживаемость животных выросла с 34 до 64%
Исследователи Саратовского государственного университета вместе с коллегами из России и Ирана предложили лечить глиобластому — наиболее агрессивную форму рака мозга — с помощью инфракрасного лазера. Выживаемость подопытных животных с привитой опухолью после воздействия выросла с 34 до 64%. Результаты опубликованы в The European Physical Journal Special Topics.
Российские учёные замедлили рост рака мозга с помощью инфракрасного лазера

© Ferra.ru

Учёные воздействовали на опухолевые клетки лазером с длиной волны 1267 нанометров. Излучение возбуждает молекулы кислорода, переводя их в высокореактивную форму, что запускает механизмы программируемой гибели клеток (апоптоз). Одновременно лазер подавляет аутофагию — процесс, который часто помогает опухоли выживать при терапии. В отличие от фотодинамической терапии, новый метод не требует введения фотосенсибилизаторов и является неинвазивным.

Как пояснил старший научный сотрудник лаборатории «Умного сна», руководитель Центра коллективного пользования СГУ Александр Широков, полного излечения добиться не удаётся, но для глиобластомы даже замедление роста опухоли коррелирует с увеличением продолжительности жизни. Ранее лазеры в онкологии применяли преимущественно для «прожигания» опухоли после введения специальных препаратов — это жёсткий метод с риском для здоровых тканей. Новый подход воздействует напрямую на клеточные механизмы, перезапуская программы гибели раковой клетки. Сейчас эксперименты проведены на животных, в перспективе учёные планируют доклинические и клинические исследования.

«Мы подбирали мощность и время воздействия сначала на клеточных моделях, затем на животных. Полного излечения добиться не удаётся, но для глиобластомы даже замедление роста опухоли — это успех, так как напрямую коррелирует с увеличением продолжительности жизни», — рассказал Широков.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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