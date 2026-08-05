Российские учёные замедлили рост рака мозга с помощью инфракрасного лазера

Учёные воздействовали на опухолевые клетки лазером с длиной волны 1267 нанометров. Излучение возбуждает молекулы кислорода, переводя их в высокореактивную форму, что запускает механизмы программируемой гибели клеток (апоптоз). Одновременно лазер подавляет аутофагию — процесс, который часто помогает опухоли выживать при терапии. В отличие от фотодинамической терапии, новый метод не требует введения фотосенсибилизаторов и является неинвазивным.

Как пояснил старший научный сотрудник лаборатории «Умного сна», руководитель Центра коллективного пользования СГУ Александр Широков, полного излечения добиться не удаётся, но для глиобластомы даже замедление роста опухоли коррелирует с увеличением продолжительности жизни. Ранее лазеры в онкологии применяли преимущественно для «прожигания» опухоли после введения специальных препаратов — это жёсткий метод с риском для здоровых тканей. Новый подход воздействует напрямую на клеточные механизмы, перезапуская программы гибели раковой клетки. Сейчас эксперименты проведены на животных, в перспективе учёные планируют доклинические и клинические исследования.

«Мы подбирали мощность и время воздействия сначала на клеточных моделях, затем на животных. Полного излечения добиться не удаётся, но для глиобластомы даже замедление роста опухоли — это успех, так как напрямую коррелирует с увеличением продолжительности жизни», — рассказал Широков.