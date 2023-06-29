Российские власти предусмотрели возможность пассажирских полётов без пилотов

Российские власти допускают, что в будущем авиабеспилотники смогут осуществлять перевозку людей, следует из утвержденной правительством Стратегии развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

В опубликованном 28 июня документе названы восемь основных направлений применения беспилотной авиации: дистанционный мониторинг, разведка и охрана объектов, внесение удобрений, аэрологистика, обеспечение связью, спортивная деятельность, инсталляции и внешние работы — строительство, тушение пожаров и мойка.

Стратегия допускает возникновение направления «Перевозка людей». Однако уточнять для задачи и показатели считается преждевременным — сроки внедрения этих технологий в России пока невозможно спрогнозировать, отмечают составители документа.