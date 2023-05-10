В России
17:08, 10 мая 2023
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Российские власти придумали, как обезопасить детей от интернета

Согласно новой концепции детей обучат хранить свою личные данные в тайне

В России утвердили концепцию информационной безопасности детей – их обучат «поведению в интернете».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию информационной безопасности детей. С документом можно ознакомиться на сайте российского правительства.

В интернете детей ожидают различные опасности – в частности злоумышленниками, которые могут выведать у ребенка личную информацию о семье с целью шантажа, угроз или же «вовлечения детей в деструктивные организации», отмечается в сообщении пресс-службы кабмина.

Согласно концепции, в школах будут введены уроки информационной безопасности и цифровой грамотности, а детей и подростков обучат «поведению в интернете». На занятиях школьникам объяснят, как распознавать мошенников и как правильно поступать, когда незнакомцы начинают выяснять личные данные. Также планируются просветительские мероприятия для родителей и учителей. На них расскажут в том числе о средствах защиты детей от информации, вредной для их здоровья, «нравственного и духовного развития».

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