Российские войска оснастили машиной электромагнитного разминирования

На вооружение соединений Ракетных войск стратегического назначения поступила новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва».

Принцип действия «Листвы» основан на новых физических принципах, подчеркнули в ведомстве. МДР обнаруживает мины и другие взрывные устройства с металлическими элементами с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля. Электроника машины способна обнаружить мины и фугасы на дистанции до 100 метров.

Оборудованные электроникой устройства разминируются «Листвой» с помощью электромагнитного излучения. Электронные компоненты взрывателей или выводятся из строя, или подрываются.