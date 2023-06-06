Российские войска оснастили машиной электромагнитного разминирования«Листва» бесконтактно обнаруживает мины и фугасы на дистанции до 100 метров
На вооружение российских ракетных войск поступила машина дистанционного разминирования «Листва». Её электроника может находить мины на расстоянии до 100 метров.
На вооружение соединений Ракетных войск стратегического назначения поступила новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва».
Принцип действия «Листвы» основан на новых физических принципах, подчеркнули в ведомстве. МДР обнаруживает мины и другие взрывные устройства с металлическими элементами с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля. Электроника машины способна обнаружить мины и фугасы на дистанции до 100 метров.
Оборудованные электроникой устройства разминируются «Листвой» с помощью электромагнитного излучения. Электронные компоненты взрывателей или выводятся из строя, или подрываются.