Российские врачи разработали способ остановки сильного кровотечения

Специалисты Национальной службы санитарной авиации (НССА) госкорпорации «Ростех» нашли способ останавливать сильное внутреннее кровотечение у пациентов с тяжелыми травмами, сообщают «Известия».

При тяжелой травме часто возникает кровотечение из брюшной полости в полость малого таза. Ранее многие пациенты с такими повреждениями погибали от потери крови до того, как врачи могли доставить их в госпиталь.

Медики из НССА разработали метод эндоваскулярной баллонной окклюзии аорты. В нее заводится специальный катетер, на конце которого расположен раздувающийся шарик. При его надувании весь кровоток, расположенный ниже, прекращается. Это позволяет, по словам врачей, продлить время жизни человека на 30–40 минут — срок, достаточный для того, чтобы доставить пациента в больницу.

В умелых руках эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты может быть очень эффективна, главное, чтобы у персонала были хорошие навыки и опыт ее применения, отметил в комментарии газете главный врач Валдайского многопрофильного медицинского центра Антон Повзун.