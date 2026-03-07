Российские врачи заявили о прорыве в лечении акне с помощью генной модификации

По словам ректора Центральной государственной медицинской академии Ларисы Кругловой, последние исследования подтвердили принципиальную возможность воздействия на сальные железы на генетическом уровне. Это должно вывести терапию акне на совершенно иной уровень эффективности.

Учёные изучают негормональные способы регуляции выработки кожного сала. Одно из перспективных направлений — ингибирование (блокировка) ключевого фермента, участвующего в его синтезе. Предварительные данные показывают, что такой подход может стать действенной альтернативой существующим препаратам, которые часто дают нежелательные реакции.

Главное преимущество новой методики в том, что она потенциально позволяет добиться результата без побочных эффектов. Разработка таких методов, как отметила Круглова, станет важным вкладом в развитие отечественной эстетической медицины.