Российские ядерщики запатентовали устройство для охлаждения коллайдера

Инновационный соленоид ускорит эксперименты благодаря сжатию пучков ионов, что повысит эффективность столкновений. Устройство состоит из более чем 40 тысяч деталей. Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЯИФ, соленоид — центральная и самая главная часть магнитной системы охлаждения.

NICA — ускоритель частиц проекта «мегасайенс», который поможет изучить образование протонов и нейтронов после Большого взрыва. Первый сеанс экспериментов начался весной этого года.

«Эксперименты более эффективны, если используются охлаждённые пучки, поскольку они сжатые и плотные, а не широкие и рыхлые. Время экспериментов уменьшается, и статистика интересных и важных для эксперимента событий набирается в несколько раз быстрее, чем без использования этой системы», — привела пресс-служба ИЯФ слова главного научного сотрудник института Василия Пархомчука.