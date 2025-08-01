В России
Опубликовано 01 августа 2025, 20:15
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Российские ядерщики запатентовали устройство для охлаждения коллайдера

Для улучшения экспериментов
Сотрудники Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН представили и запатентовали «уникальное устройство» — соленоид для системы охлаждения российского коллайдера Nuclotron based Ion Collider Facility (NICA) в Московской области. Коллайдер предназначен для изучения первых мгновений появления Вселенной.
Российские ядерщики запатентовали устройство для охлаждения коллайдера

© Ferra.ru

Инновационный соленоид ускорит эксперименты благодаря сжатию пучков ионов, что повысит эффективность столкновений. Устройство состоит из более чем 40 тысяч деталей. Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЯИФ, соленоид — центральная и самая главная часть магнитной системы охлаждения.

NICA — ускоритель частиц проекта «мегасайенс», который поможет изучить образование протонов и нейтронов после Большого взрыва. Первый сеанс экспериментов начался весной этого года.

«Эксперименты более эффективны, если используются охлаждённые пучки, поскольку они сжатые и плотные, а не широкие и рыхлые. Время экспериментов уменьшается, и статистика интересных и важных для эксперимента событий набирается в несколько раз быстрее, чем без использования этой системы», — привела пресс-служба ИЯФ слова главного научного сотрудник института Василия Пархомчука.