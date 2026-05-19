Российские золотодобытчики начали использовать ИИ для измельчения руды

Опубликовано 19 мая 2026, 12:50
Российские золотодобытчики начали использовать ИИ для измельчения рудыМельница работает без остановок
Компания «Рокет Контрол» внедрила систему гибкого управления мельницей полусамоизмельчения с использованием ИИ на «Золоторудной компании «ПАВЛИК». Алгоритмы в реальном времени адаптируют работу оборудования к изменяющимся характеристикам руды, предотвращая перегруз и незапланированные остановки. По итогам внедрения аптайм (время безотказной работы) мельницы достиг 100%.
Система поддерживает оборудование в максимально эффективных режимах и сокращает время вывода мельницы из состояния перегруза. Проект реализован в рамках программы цифровизации компании и соответствует Стратегии развития ИИ в России до 2030 года. Гендиректор «Рокет Контрол» Константин Поляков отметил, что даже небольшое повышение эффективности измельчения может приносить миллионы долларов дополнительной выручки ежегодно.
Внедрение позволило избежать незапланированных простоев. Решение может быть масштабировано на другие горнодобывающие, нефтеперерабатывающие и химические предприятия.
«Газета.Ru» отмечает, что «Рокет Контрол» с 2023 года занимается разработкой ИИ-решений для промышленности.
