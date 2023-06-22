Российский «Арктур» оснастят подводными беспилотниками

Атомная подлодка «Арктур» будет оснащена подводными беспилотниками. Они будут служить выносными антеннами связи, заявил генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит.

Необитаемые аппараты позволят ракетному крейсеру дистанцироваться в пространстве и времени от операций, грозящих потерей скрытности.

Снизить уровень шума подлодки поможет и новая безвальная энергетическая установка с полным электродвижением, заявил Вильнит.

Проект подводного крейсера стратегического назначения был представлен на форуме «Армия-2022». По словам Вильнита, подлодки придут на смену судам серии «Борей» около 2037 года.