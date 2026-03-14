Российский астроном рассказала о первом весеннем метеорном потоке Лириды

По словам эксперта, поток непредсказуем: в некоторые годы интенсивность достигала сотен и даже тысяч болидов. Лучшее время для наблюдения — после полуночи и до рассвета, радиант находится на границе созвездий Лиры и Геркулеса.

Частицы потока распределены вдоль орбиты кометы Тэтчера неравномерно. Когда Земля попадает в особенно плотный пылевой шлейф, число метеоров может резко возрастать — такие всплески иногда случаются несколько раз за одну ночь. Именно поэтому астрономы называют этот поток «строптивым».

Как отмечает РИА Новости, метеоры Лирид белые и быстрые — они входят в атмосферу на скорости 49 км/с. Ярких хвостов у них нет, зато часто бывают заметные вспышки. Радиант потока находится у созвездия Лиры, он поднимается высоко после полуночи, поэтому лучше всего смотреть звездопад ближе к утру.

«Метеоры Лирид белые и достаточно быстрые. Их средняя скорость - 49 километров в секунду. Они не имеют заметных хвостов, однако характеризуются яркими вспышками-болидами», — рассказала Людмила Кошман.