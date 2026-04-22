Российский астроном: Венера будет видна по вечерам до 13 июля

Венера — вторая планета от Солнца, названная в честь римской богини любви и красоты. Её ровный бело-серебристый свет легко заметить на вечернем небе. Наблюдения лучше проводить вдали от городской засветки.

«Сейчас благоприятная вечерняя видимость планеты Венеры. С вечера 20 апреля, 20.00 мск, фаза освещения Венеры — 90%... И до 13 июля можно будет наблюдать это явление. Венера ближе к июню окажется поближе к Земле. Можно будет попробовать увидеть более интересную фазу освещения — 75%, и попытаться с помощью фиолетового фильтра разглядеть облака на Венере», — отметил Францев.