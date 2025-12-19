Российский авиационный двигатель ПД-8 испытали на обрыв лопатки

Испытания такого типа являются обязательными для сертификации. В ходе проверки разрушение лопатки не должно приводить к пробитию корпуса двигателя, что важно для сохранения целостности фюзеляжа и безопасности полета. Для моделирования аварийной ситуации в лопатку был установлен пиротехнический заряд, а двигатель вывели на взлетный режим. После подрыва фрагменты остались внутри корпуса.

В ходе подготовки были задействованы системы фазирования, токосъемник и оборудование для отбора проб воздуха. Контроль показал, что выбросы паров масла не превышают допустимые значения.