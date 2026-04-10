Российский бизнес столкнулся с нехваткой специалистов по ИИ

По данным исследования, российские компании активно внедряют ИИ, но массовый переход затруднён. В первую очередь не хватает тех, кто может проектировать, разрабатывать и сопровождать агентные системы, а также инженеров MLOps и LLMOps для развёртывания и стабильной работы моделей. Растёт спрос на аналитиков, участвующих во внедрении ИИ-решений в рабочие процессы.

Раньше специалисты сами писали код и тестировали вручную, теперь же всё чаще используется совместная работа человека и ИИ. Сотрудники формулируют задачи, а агенты берут на себя часть реализации и тестирования. Это требует новых навыков — умения работать с запросами к моделям, настраивать системы поиска и анализа данных.

