В России
Опубликовано 10 апреля 2026, 10:20


Российский бизнес столкнулся с нехваткой специалистов по ИИ

Нужны эксперты по большим языковым моделям и мультиагентным системам
Аналитики Cloud.ru и ВШЭ выяснили, что переход от пилотных проектов ИИ к промышленной эксплуатации тормозят нехватка кадров и недостаток зрелых инструментов. По информации RT, больше всего не хватает специалистов по большим языковым моделям (LLM) и разработчиков мультиагентных систем.
По данным исследования, российские компании активно внедряют ИИ, но массовый переход затруднён. В первую очередь не хватает тех, кто может проектировать, разрабатывать и сопровождать агентные системы, а также инженеров MLOps и LLMOps для развёртывания и стабильной работы моделей. Растёт спрос на аналитиков, участвующих во внедрении ИИ-решений в рабочие процессы.

Раньше специалисты сами писали код и тестировали вручную, теперь же всё чаще используется совместная работа человека и ИИ. Сотрудники формулируют задачи, а агенты берут на себя часть реализации и тестирования. Это требует новых навыков — умения работать с запросами к моделям, настраивать системы поиска и анализа данных.

«Специалисты формулируют задачи и проектируют архитектуру, а ИИ-агенты берут на себя часть реализации и тестирования. Такой подход требует новых навыков — умения работать с запросами к моделям, настраивать системы поиска и анализа данных», — отмечается в материале.