Российский дрон «Добрыня» прошел модернизацию

Концерн «Алмаз-Антей» совместно с участниками добровольческого проекта «Ворон» модернизировал FPV-дрон «Добрыня». Теперь беспилотник будет использоваться для обучения российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Камеру разработанного для гражданского рынка аппарата заменили на более сильную, что позволяет использовать его в качестве дрона-разведчика. Беспилотник также оснастили системой сброса боеприпасов. Кроме того, стало возможным использовать его в качестве дрона-камикадзе.

Однако в основном «Добрыню» планируют использовать как универсальный аппарат подготовки операторов беспилотников. Задача аппарата-универсала — научить делать сброс боеприпаса, осуществлять разведку и пикировать в цель.

Комплекты дронов со специально разработанной универсальной обучающей платформой будут передаваться для самостоятельного обучения военнослужащих и добровольцев на местах, отметили в «Вороне». Если у тех будут возникать вопросы, инструкторы объединения будут консультировать их в процессе обучения. Длительность образовательной программы составит семь дней.