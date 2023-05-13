Российский эксперт назвал наиболее безопасный тип уведомлений банков

Получение push-уведомлений от банков при проведении транзакций гораздо безопаснее SMS, заявил Газете.Ru» сооснователь банка для предпринимателей Blanc Роберт Сабирянов.

Такие уведомления отправляются с серверов Apple, Google или Huawei и перехватить их технически сложно. Кроме того, атака сервисов таких компаний может быть весьма дорогостоящей операцией, подчеркнул банкир. Вдобавок, при отправке push-уведомлений отправленный одноразовый пароль хранится только на стороне банка. Единственная опасность, которая грозит при их использовании — ситуация, когда телефон взломан.

SMS же посылаются через сервисы на территории России, отметил эксперт. Получить доступ к отправленному через них паролю можно разными способами: перехватив доступа к шлюзу, через который прислано уведомление, или выпустив дубликат карты. Сабирянов указывает, что push-уведомления от банков — один из немногих способов получить оповещение от банка за рубежом. SMS-уведомления подходят для пользователей, у которых нет или ненадежный доступ к интернету, считает эксперт.