Российский эксперт назвал правила составления паролей

Для создания сложных паролей полезно использовать парольные фразы — фразы и ассоциации, которые есть у человека в памяти, заявил эксперт по защите информации, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Одна из главных ошибок в сфере защиты данных, которую совершают россияне, — это создание одинаковых паролей для всех своих аккаунтов, подчеркивает специалист. Сложным для взлома считается пароль от 12 символов с верхним и нижним регистром, имеющий в составе не только буквы латинского алфавита, но и специальные символы, цифры.

Несмотря на пользу парольных фраз, эксперт предостерегает от использования слишком популярных строчек из песен или литературных произведений — скорее всего, они есть в словарях паролей.

Ульянов посоветовал не хранить пароли на цифровых носителях из-за риска утечки данных — лучше записывать их на бумаге. Пароли от аккаунтов на «Госуслугах», в банках, электронной почты эксперт рекомендует запоминать в голове. Менеджер паролей, отмечает он, использовать можно, но лишь для не слишком критичных аккаунтов: взломав его, злоумышленник может получить мастер-пароль, то есть доступ ко всем паролям.

Специалист порекомендовал избегать специальных баз данных со паролями, утекшими в сеть. Неспециалисту найти их сложно, и существует весьма немаленькая возможность натолкнуться на мошенников, которые подсунут сервис, который будет не проверять, а актуализировать эти данные. Лучше вместо этого регулярно — где-то раз в год — менять пароли, советует Ульянов.