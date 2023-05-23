Российский эксперт рассказал, как правильно пользоваться электромобилем

В жаркое время года электромобиль стоит заряжать в ночное время и не оставлять долгое время на солнце, заявил профессор кафедры «Автомобили» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Сергей Шадрин. В течение года такую машину лучше всего держать в подземном отапливаемом паркинге, в котором зимой тепло, а летом прохладно.

В аномальную жару — выше 40 °C — электромобиль на открытом солнце лучше не оставлять и не заряжать, подчеркнул эксперт. При температуре выше 50 °C у тяговых аккумуляторных батарей начинается деградация характеристик батареи, уменьшение срока службы и дальнейший перегрев вплоть до воспламенения. При этом системы охлаждения аккумулятора используют его же энергию, что уменьшает запас хода, отметил российский специалист.

Заряжать электромобиль в жаркое время года лучше ночью, а хранить в открытом, проветриваемом паркинге, советует Шадрин.