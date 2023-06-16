Российский эксперт рассказал, как вести себя при атаке беспилотника

При атаке беспилотных летательных аппаратов гражданским лицам нужно по возможности спуститься в подвал или хотя бы укрыться за ветками деревьев, заявил директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

Человеку можно укрыться в самом здании, но только на первых этажах, подчеркнул эксперт. Кроме того, стоит отойти подальше от окон.

Ни в коем случае нельзя подходить к упавшему или приземлившемуся беспилотнику — взрывчатка в нем может сдетонировать, предостерег эксперт. О находке нужно сообщить в МЧС.

Для атак населенных пунктов в основном используются беспилотники самолётного типа — у дронов небольшой радиус действия и их применяют на линии соприкосновения, отметил Кнутов. Такие атаки преследуют одну цель — посеять панику, недовольство, создать обстановку нестабильности, подчеркнул Кнутов.