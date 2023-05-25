Российский эксперт рассказал, когда не стоит устанавливать обновления

В ряде случаев пользователю не стоит обновлять программного обеспечение своих устройств, отметил директор центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Виктор Гулевич.

Стоит воздержаться от обновления ПО, которое прекратил поддерживать производитель. Решение может работать нестабильно, и пользователь потеряет необходимый функционал.

Эксперт напомнил, что обновления из недостоверных источников не надо. Несмотря на то, что многие энтузиасты таким образом предлагают «кастомизированные» под пользователя версии операционных систем, им же могут воспользоваться и злоумышленники.

Соглашаться ли на смену производителем настроек и политики конфиденциальности — дело владельца устройства, отметил Гулевич. Таким образом меняют количество и частоту получения данных пользователя.