В России
16:47, 23 мая 2023
1 мин.

Российский эксперт указал на недостаток 5G

Потребление энергии базовыми станциями вырастет в два раза

Базовые станции 5G потребляют в два раза больше электроэнергии, чем их предшественники, предупредил эксперт Алексей Рабин. Для крупных мегаполисов это может означать рост потребления электричества в десять раз.

Распространение сетей 5G может увеличить энергопотребление таких мегаполисов как Москва, в десять раз, заявил эксперт Национальной технологической инициативы по телекоммуникациям и искусственному интеллекту Алексей Рабин.

Причина этому — значительная потребность в электроэнергии базовых станций 5G. Разница в энергопотреблении между станциями 4G и 5G может превышать 100%, отмечает эксперт. Подобные станции нужно ставить через каждые несколько сотен метров, таким образом, энергозатраты на поддержание сети в Москве могут увеличиться в десять раз.

Решить проблему, по словам Рабина, может разработка новых алгоритмов планирования ресурсов радиоканала для базовых станций. Однако фактора большого числа станций это не устранит, признает он.

Новости партнеров
Новости партнеров