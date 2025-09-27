Российский электромобиль «Атом» получил сертификат ОТТС

Сертификат был выдан компании «Кама». Машина будет предлагаться в двух версиях: четырёхместной и трёхместной, которые называются Кама-2185 и Кама-21852 соответственно. Обе модели будут оснащены задним приводом, иметь идентичные габариты и электромотор с «максимальной 30-минутной мощностью 70 киловатт».

Трёхместная версия (без переднего пассажирского сидения) предназначена для такси и государственных служащих. Известно, что на старте производства уровень локализации электромобиля должен составить 65-70%.