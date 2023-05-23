Российский физик нашел объяснение загадочному звуку в стратосфере

Источником зафиксированных в стратосфере Земли звуков может быть акустический волновой канал, заявил директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Сергей Куличков.

Ранее американские учёные на высоте в 20 километров зафиксировали странный звук — низкий, повторяющийся грохот.

Близ границы с тропосферой в нижней части стратосферы наблюдается минимум скорости звука. Он поддерживается при определенном направлении ветра, поэтому для любых источников инфразвука на этих высотах формируется волновод, рассказал специалист. Внутри него звук может распространяться на расстояния в сотни километров от источника без особого поглощения.

Это и служит объяснением того, что исследователям пока не удается найти источник звука, отметил специалист. В то же время, для того, чтобы судить об их происхождении, необходимо ознакомиться со всеми данными исследования. Ничего мистического в них нет, подчеркнул ученый.