Российский физик рассказала, когда и кто может умереть при магнитной буре

При магнитной буре в четыре-пять раз повышается вероятность развития инфаркта у больных людей, отметила в комментарии «Газете.Ru» главный научный сотрудник лаборатории 403 Института физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН Наталья Клейменова.

По словам физика, во время магнитной бури происходят колебания магнитного поля Земли с периодом в одну-две секунды, которые совпадает с ритмом сердца человека. У людей при этом значительно чаще случаются инфаркты и инсульты.

Данные колебания, рассказала исследователь, обычно возникают на рассвете, в 4-5 часа утра. При этом наиболее опасны они зимой — тогда вероятность совпадения колебаний с инфарктами выше. Летом же колебания не влияют почти никак на людей.

При этом опасаться колебаний магнитных бурь стоит больным, ослабленным людям, подчеркнула специалист — на здоровых людей, как показал ряд проведенных исследований, они почти не оказывают никакого влияния, не говоря уже о смерти.