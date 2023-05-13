Российский фонд начнет искать «антиединорогов»

С 1 августа начнется массовый отбор в акселерационную программу Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), сообщает RB.RU со ссылкой на пресс-службу фонда. Особенность новой программы в том, что инвестиции получат так называемые «антиединороги» — компании, которые могут стать прибыльными в течение срока от года до двух лет.

Участвовать могут проекты, не менее чем на 50% принадлежащие россиянам, с выручкой от 12 до 100 миллионов рублей. ФРИИ планирует выбрать компании в таких нишах, куда не пойдут крупные IT-корпорации. Планируется отобрать от 15 до 20 проектов, которые получать пять миллионов рублей за 7-10% акций компании. Лучшим проектам затем выделят до 80 млн рублей.