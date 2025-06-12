В России
Опубликовано 12 июня 2025, 18:46
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Российский фотобиореактор для космоса превзошёл зарубежные аналоги по эффективности

Продуктивность установки в разы выше при меньшем объёме
В России разработан прототип фотобиореактора для поддержки жизни на лунных и марсианских базах, который показал значительно более высокую продуктивность по сравнению с зарубежными аналогами. Несмотря на небольшой объём — несколько сотен литров — система способна выращивать около 18 граммов биомассы на литр воды в сутки, тогда как зарубежные разработки достигают всего 1−5 граммов.
Российский фотобиореактор для космоса превзошёл зарубежные аналоги по эффективности

© Ferra.ru

Главное преимущество этой установки — её компактность и малый вес, что критично для космических условий. Для обеспечения жизнедеятельности одного человека зарубежные реакторы требуют около 500 литров воды, а российский аналог — всего 50 литров, что значительно снижает габариты и вес системы.

Основу фотобиореактора составляют микроводоросли, которые эффективно поглощают углекислый газ, выделяют кислород и очищают воду. В перспективе система может включать замкнутую биосферу с рачками и рыбами, которые могут стать пищей для экипажа.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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