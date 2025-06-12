Российский фотобиореактор для космоса превзошёл зарубежные аналоги по эффективности

Главное преимущество этой установки — её компактность и малый вес, что критично для космических условий. Для обеспечения жизнедеятельности одного человека зарубежные реакторы требуют около 500 литров воды, а российский аналог — всего 50 литров, что значительно снижает габариты и вес системы.

Основу фотобиореактора составляют микроводоросли, которые эффективно поглощают углекислый газ, выделяют кислород и очищают воду. В перспективе система может включать замкнутую биосферу с рачками и рыбами, которые могут стать пищей для экипажа.