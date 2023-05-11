Российский газ обогатят с помощью Солнца

Российский ученый разработал технологию совместного использования солнечной энергии и природного газа в газотурбинных установках. Своими наработками специалист из СамГТУ Дмитрий Пащенко поделился в International Journal of Hydrogen Energy.

По задумке исследователя, солнечная энергия будет использоваться для паровой конверсии метана. На выходе будет получаться обогащенный водородом газ, используемый как топливо турбинами электростанций. По подсчетам исследователя, использование солнечной энергии повысит эффективность этого процесса на 3,5%.

Применение технологии в турбинах, отмечает Пащенко, снизит потребление в них природного газа на 30%, а также увеличит эффективность использования солнечной энергии. Кроме того, считает ученый, его разработка позволит снизить выбросы углекислого газа при сохранении производственных мощностей.