Российский геофизик назвал самые частые предвестники сильного землетрясения

Российский геофизик назвал самые частые предвестники сильного землетрясенияНасторожиться следует, если толков совсем нет или их слишком много
Среди 600 признаков скорого сильного землетрясения российский геофизик Дмитрий Завьялов выделил три самых частых — сейсмическое затишье, череду частых слабых толчков и изменения состава подземных вод.
Среди самых частых предвестников землетрясений можно выделить сейсмическое затишье, ряд слабых толчков и изменение химического состава подземных вод, заявил «Газете.Ru» заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Дмитрий Завьялов.
Перед сильным землетрясением, поведал ученый, наблюдается сейсмическое затишье — либо толчки исчезают совсем, либо в определенном диапазоне магнитуд. Также предсказать землетрясение можно ожидать, если за небольшое время в районе появляется «рой» слабых землетрясений, эпицентры которых расположены близко друг к другу. Третий предвестник – изменение химического состава подземных вод, рассказал сейсмолог. Выяснить это можно, пробурив в районе предполагаемого землетрясения скважины.
Иногда перед сильным толчком закономерным образом изменяются наклоны земной поверхности, отметил специалист. Также предвестники землетрясений можно обнаружить и в атмосфере — в частности, ими могут быть необычные свечения. Всего насчитывается около 600 предвестников землетрясений, рассказал Завьялов. Но ни один из них не дает стопроцентную гарантию, что за ним последует сильное землетрясение, подчеркнул ученый.