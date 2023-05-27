Российский геолог рассказала о пользе землетрясений на Кубани

Благодаря подземным толчкам в Краснодарском крае снижается риск возникновения более крупных землетрясений, заявила заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники Кубанского государственного университета Татьяна Любимова.

В ночь на 26 мая близ Туапсе были зафиксированы четыре подземных толчка относительно небольшой магнитуды — 4,4, 3,6, 3,8 и 3,6 соответственно. По мнению геолога, эти землетрясения являются следствием перераспределения сейсмических волн после февральского землетрясений в Турции магнитудой 7,7 и 7,6.

В то же время, эксперт отмечает, что не ожидала в данном районе перераспределения толчков из Турции. По мнению Любимовой, оно должно было произойти в Абхазии и Грузии, а сейсмические волны — дойти до Сочи и Анапы. Очаг землетрясений не связан с процессами в глубине мантии, отмечает геолог. Несмотря на небольшую магнитуду, толчки были ощутимы для населения — их эпицентр был расположен неглубоко.

Последствия подобных приповерхностных землетрясений могут проявляться не сразу, подчеркивает Любимова. Через какое-то время на зданиях могут появиться трещины, а сами строения могут просесть.