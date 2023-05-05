Российский ИИ научился предсказывать количество мяса в корове

Ученые из Челябинского государственного университета и Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН создали нейросеть, способную с помощью умной камеры бесконтактно взвешивать скот и вычислять, каким будет его вес спустя шесть месяцев.

Традиционное взвешивание скота приводит к стрессу для животного, что может привести к потере массы тела, и производится экспертом в ручном режиме, что делает его субъективным.

Разработанная уральскими специалистами методика при помощи компьютерного зрения помогает определить морфологические характеристики животного, измерить вес и спрогнозировать его в будущем. Погрешность бесконтактного измерения пока составляет 5–10 %, что сопоставимо с обычным взвешиванием.

В настоящее время разработчики экспериментируют с числом камер (от одной до трех) и способами их установки и измеряемыми животными - не только крупным рогатым скотом, но и мелким, например, свиньями и овец. Точность и эффективность взвешивания искусственным интеллектом зависит от объема базы данных, подчеркивают разработчики.

Мониторинг с помощью новой системы, настроить которую сможет каждый желающий без специальной подготовки, позволяет производителям принимать решения об оптимальном времени забоя скота, что дает возможность сократить затраты на его выращивание, отмечают исследователи в комментарии пресс-службы Минобрнауки.